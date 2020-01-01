Токеномика на Kulu the Pangolin (KULU) Открийте ключова информация за Kulu the Pangolin (KULU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kulu the Pangolin (KULU) Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way. Официален уебсайт: https://kuluthepangolin.com/ Купете KULU сега!

Токеномика и анализ на цената за Kulu the Pangolin (KULU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kulu the Pangolin (KULU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K Общо предлагане: $ 930.30M $ 930.30M $ 930.30M Циркулиращо предлагане: $ 930.30M $ 930.30M $ 930.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K Рекорд за всички времена: $ 0.00017507 $ 0.00017507 $ 0.00017507 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001911 $ 0.00001911 $ 0.00001911 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kulu the Pangolin (KULU)

Токеномика на Kulu the Pangolin (KULU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kulu the Pangolin (KULU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KULU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KULU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KULU, разгледайте цената в реално време на токените KULU!

