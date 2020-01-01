Токеномика на KUB Coin (KUB) Открийте ключова информация за KUB Coin (KUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KUB Coin (KUB) The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach. Официален уебсайт: https://kubchain.com/ Бяла книга: https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf Купете KUB сега!

Токеномика и анализ на цената за KUB Coin (KUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KUB Coin (KUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 134.15M $ 134.15M $ 134.15M Общо предлагане: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Циркулиращо предлагане: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 166.09M $ 166.09M $ 166.09M Рекорд за всички времена: $ 17.24 $ 17.24 $ 17.24 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.381968 $ 0.381968 $ 0.381968 Текуща цена: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Научете повече за цената на KUB Coin (KUB)

Токеномика на KUB Coin (KUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KUB Coin (KUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KUB, разгледайте цената в реално време на токените KUB!

Прогноза за цената за KUB Искате ли да знаете какъв път може да поеме KUB? Нашата страница за прогноза за цената KUB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KUB сега!

