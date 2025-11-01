БорсаDEX+
Цената в реално време на Krypto Cock днес е 0.0002027 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COCK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COCK в MEXC сега.

Повече за COCK

COCKценова информация

Какво представлява COCK

Официален уебсайт на COCK

Токеномика на COCK

COCK ценова прогноза

Печалба

Новини

Блог

Научете

Krypto Cock Лого

Krypto Cock цена (COCK)

Не се намира в списъка

1 COCK към USD - цена в реално време:

$0.0002027
$0.0002027
+3.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Krypto Cock (COCK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:36:54 (UTC+8)

Информация за цената за Krypto Cock (COCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00019488
$ 0.00019488
24-часов нисък
$ 0.00020325
$ 0.00020325
24-часов висок

$ 0.00019488
$ 0.00019488

$ 0.00020325
$ 0.00020325

$ 0.00033393
$ 0.00033393

$ 0.00019322
$ 0.00019322

+0.47%

+4.01%

-2.47%

-2.47%

Цената в реално време за Krypto Cock (COCK) е$0.0002027. През последните 24 часа COCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00019488 до най-висока стойност $ 0.00020325, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COCK е $ 0.00033393, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00019322.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COCK има промяна от +0.47% за последния час, +4.01% за 24 часа и -2.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Krypto Cock (COCK)

$ 202.88K
$ 202.88K

--
--

$ 202.88K
$ 202.88K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Krypto Cock е $ 202.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COCK е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 202.88K.

История на цените за Krypto Cock (COCK) USD

През днешния ден промяната в цената на Krypto Cock към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Krypto Cock към USD беше $ -0.0000360080.
През последните 60 дни промяната в цената на Krypto Cock към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Krypto Cock към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.01%
30 дни$ -0.0000360080-17.76%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Krypto Cock (COCK)

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.

The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience

$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Krypto Cock (COCK) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Krypto Cock (USD)

Колко ще струва Krypto Cock (COCK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Krypto Cock (COCK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Krypto Cock.

Проверете прогнозата за цената за Krypto Cock сега!

COCK към местни валути

Токеномика на Krypto Cock (COCK)

Разбирането на токеномиката на Krypto Cock (COCK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COCK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Krypto Cock (COCK)

Колко струва Krypto Cock (COCK) днес?
Цената в реално време на COCK в USD е 0.0002027 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на COCK към USD?
Текущата цена на COCK към USD е $ 0.0002027. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Krypto Cock?
Пазарната капитализация за COCK е $ 202.88K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на COCK?
Циркулиращото предлагане на COCK е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COCK?
COCK постигна ATH цена от 0.00033393 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COCK?
COCK достигна ATL цена от 0.00019322 USD.
Какъв е обемът на търговията на COCK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COCK е -- USD.
Ще се повиши ли COCK тази година?
COCK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COCK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:36:54 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Krypto Cock (COCK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,532.69

$3,878.11

$0.02855

$187.55

$1.0003

$3,878.11

$109,532.69

$187.55

$2.5204

$1,087.22

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000752

$0.09580

$0.001240

$0.00000146

$0.00030

$0.0040

$0.7289

