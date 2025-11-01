Информация за цената за Krypto Cock (COCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00019488 $ 0.00019488 $ 0.00019488 24-часов нисък $ 0.00020325 $ 0.00020325 $ 0.00020325 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00019488$ 0.00019488 $ 0.00019488 24-часов висок $ 0.00020325$ 0.00020325 $ 0.00020325 Рекорд за всички времена $ 0.00033393$ 0.00033393 $ 0.00033393 Най-ниска цена $ 0.00019322$ 0.00019322 $ 0.00019322 Промяна на цената (1ч) +0.47% Промяна на цената (1д) +4.01% Промяна на цената (7д) -2.47% Промяна на цената (7д) -2.47%

Цената в реално време за Krypto Cock (COCK) е$0.0002027. През последните 24 часа COCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00019488 до най-висока стойност $ 0.00020325, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COCK е $ 0.00033393, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00019322.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COCK има промяна от +0.47% за последния час, +4.01% за 24 часа и -2.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Krypto Cock (COCK)

Пазарна капитализация $ 202.88K$ 202.88K $ 202.88K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 202.88K$ 202.88K $ 202.88K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Krypto Cock е $ 202.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COCK е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 202.88K.