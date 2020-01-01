Токеномика на KRWO (KRWO) Открийте ключова информация за KRWO (KRWO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KRWO (KRWO) KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities. Официален уебсайт: https://gimswap.com Бяла книга: https://docs.gimswap.com/gimswap-guide/what-is-krwo Купете KRWO сега!

Токеномика и анализ на цената за KRWO (KRWO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KRWO (KRWO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 300.11K $ 300.11K $ 300.11K Общо предлагане: $ 414.50M $ 414.50M $ 414.50M Циркулиращо предлагане: $ 414.50M $ 414.50M $ 414.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 300.11K $ 300.11K $ 300.11K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00072615 $ 0.00072615 $ 0.00072615 Научете повече за цената на KRWO (KRWO)

Токеномика на KRWO (KRWO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KRWO (KRWO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KRWO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KRWO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KRWO, разгледайте цената в реално време на токените KRWO!

Прогноза за цената за KRWO Искате ли да знаете какъв път може да поеме KRWO? Нашата страница за прогноза за цената KRWO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KRWO сега!

