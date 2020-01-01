Токеномика на Kronos Bot (KRON) Открийте ключова информация за Kronos Bot (KRON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kronos Bot (KRON) Kronos Bot ・The world's first WhatsApp Trading Bot, simplifying DeFi one message at a time. The top 10 Telegram trading bots have collectively generated over $281 million in revenue, marking the fastest revenue generation in the history of the space. Kronos Bot is now pioneering on WhatsApp, leveraging its 3 billion monthly users an audience primed for decentralization while seamlessly integrating product offerings for Telegram’s 1 billion users. By uniting both platforms into a multi-platform ecosystem, Kronos Bot caters to diverse audiences, from newcomers to seasoned traders, unlocking unprecedented revenue potential and enhancing the trading experience across both WhatsApp and Telegram. Официален уебсайт: https://www.kronosbot.app/ Бяла книга: https://docs.kronosbot.app/ Купете KRON сега!

Токеномика и анализ на цената за Kronos Bot (KRON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kronos Bot (KRON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.99K $ 19.99K $ 19.99K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.99K $ 19.99K $ 19.99K Рекорд за всички времена: $ 0.00245845 $ 0.00245845 $ 0.00245845 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00019989 $ 0.00019989 $ 0.00019989 Научете повече за цената на Kronos Bot (KRON)

Токеномика на Kronos Bot (KRON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kronos Bot (KRON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KRON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KRON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KRON, разгледайте цената в реално време на токените KRON!

Прогноза за цената за KRON Искате ли да знаете какъв път може да поеме KRON? Нашата страница за прогноза за цената KRON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KRON сега!

