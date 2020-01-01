Токеномика на Kroak on Kaspa (KROAK)
$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.
Токеномика на Kroak on Kaspa (KROAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Kroak on Kaspa (KROAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой KROAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой KROAK токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
