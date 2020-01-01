Токеномика на Kroak on Kaspa (KROAK) Открийте ключова информация за Kroak on Kaspa (KROAK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kroak on Kaspa (KROAK) $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. Официален уебсайт: https://www.kroakonkaspa.com/ Купете KROAK сега!

Токеномика и анализ на цената за Kroak on Kaspa (KROAK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kroak on Kaspa (KROAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 288.83K $ 288.83K $ 288.83K Общо предлагане: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Циркулиращо предлагане: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 288.83K $ 288.83K $ 288.83K Рекорд за всички времена: $ 0.00371105 $ 0.00371105 $ 0.00371105 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00041917 $ 0.00041917 $ 0.00041917 Научете повече за цената на Kroak on Kaspa (KROAK)

Токеномика на Kroak on Kaspa (KROAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kroak on Kaspa (KROAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KROAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KROAK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KROAK, разгледайте цената в реално време на токените KROAK!

Прогноза за цената за KROAK Искате ли да знаете какъв път може да поеме KROAK? Нашата страница за прогноза за цената KROAK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KROAK сега!

