Информация за цената за Kovu ($KOVU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00068214$ 0.00068214 $ 0.00068214 Най-ниска цена $ 0.00000664$ 0.00000664 $ 0.00000664 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -10.96% Промяна на цената (7д) -10.96%

Цената в реално време за Kovu ($KOVU) е$0.00000672. През последните 24 часа $KOVU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $KOVU е $ 0.00068214, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000664.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $KOVU има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -10.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kovu ($KOVU)

Пазарна капитализация $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K Циркулиращо предлагане 999.94M 999.94M 999.94M Общо предлагане 999,938,324.570976 999,938,324.570976 999,938,324.570976

Текущата пазарна капитализация на Kovu е $ 6.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $KOVU е 999.94M, като общото предлагане е 999938324.570976. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.72K.