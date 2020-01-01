Токеномика на Kounotori (KTO) Открийте ключова информация за Kounotori (KTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kounotori (KTO) We are a group of crypto-enthusiasts that have grown tired of rug-pulls, honeypots, and devs that, quite frankly, have no idea how to treat their community or their project. Although none of the core team have coding knowledge, we have the freedom to carefully choose the right people for the jobs needed rather than rely on the limitations of an in house team. We aim to release a staking platform on the Ethereum blockchain. Staking Kounotori token will offer higher returns than other tokens staked on the platform. Официален уебсайт: https://www.kounotoritoken.com/ Купете KTO сега!

Токеномика и анализ на цената за Kounotori (KTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kounotori (KTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kounotori (KTO)

Токеномика на Kounotori (KTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kounotori (KTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KTO, разгледайте цената в реално време на токените KTO!

Прогноза за цената за KTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме KTO? Нашата страница за прогноза за цената KTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KTO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!