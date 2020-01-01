Токеномика на Kotaro (KOTARO) Открийте ключова информация за Kotaro (KOTARO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kotaro (KOTARO) Kotaro is the irresistibly Otter that's capturing hearts across the Solana ecosystem. With his charming design and playful personality, Kotaro embodies the perfect blend of cuteness and character that makes him a standout figure in the Solana community. Whether he's sharing his positive vibes or simply spreading joy with his lovable design, Kotaro is more than just a character—he’s become a symbol of fun and creativity in the Solana space. With his bright eyes, fluffy appearance, and endearing quirks, Kotaro is the perfect companion for anyone who loves the combination of playful spirit and innovative design. If you’re looking for something cute and uplifting, Kotaro is sure to bring a smile to your face every time Официален уебсайт: https://www.kotarosolana.com Купете KOTARO сега!

Токеномика и анализ на цената за Kotaro (KOTARO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kotaro (KOTARO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 57.28K $ 57.28K $ 57.28K Общо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Циркулиращо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 57.28K $ 57.28K $ 57.28K Рекорд за всички времена: $ 0.031421 $ 0.031421 $ 0.031421 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00003917 $ 0.00003917 $ 0.00003917 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kotaro (KOTARO)

Токеномика на Kotaro (KOTARO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kotaro (KOTARO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOTARO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOTARO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOTARO, разгледайте цената в реално време на токените KOTARO!

Прогноза за цената за KOTARO Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOTARO? Нашата страница за прогноза за цената KOTARO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KOTARO сега!

