Информация за цената за Koru (KORU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.55% Промяна на цената (1д) +3.39% Промяна на цената (7д) -13.70% Промяна на цената (7д) -13.70%

Цената в реално време за Koru (KORU) е--. През последните 24 часа KORU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KORU е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KORU има промяна от -0.55% за последния час, +3.39% за 24 часа и -13.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Koru (KORU)

Пазарна капитализация $ 37.94K$ 37.94K $ 37.94K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.94K$ 37.94K $ 37.94K Циркулиращо предлагане 494.61M 494.61M 494.61M Общо предлагане 494,605,969.591776 494,605,969.591776 494,605,969.591776

Текущата пазарна капитализация на Koru е $ 37.94K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KORU е 494.61M, като общото предлагане е 494605969.591776. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.94K.