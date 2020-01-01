Токеномика на Koro Go (KORO) Открийте ключова информация за Koro Go (KORO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Koro Go (KORO) KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas Официален уебсайт: https://korogo.live/ Купете KORO сега!

Токеномика и анализ на цената за Koro Go (KORO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Koro Go (KORO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.04K $ 9.04K $ 9.04K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.04K $ 9.04K $ 9.04K Рекорд за всички времена: $ 0.00323435 $ 0.00323435 $ 0.00323435 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000685 $ 0.0000685 $ 0.0000685 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Koro Go (KORO)

Токеномика на Koro Go (KORO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Koro Go (KORO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KORO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KORO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KORO, разгледайте цената в реално време на токените KORO!

Прогноза за цената за KORO Искате ли да знаете какъв път може да поеме KORO? Нашата страница за прогноза за цената KORO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KORO сега!

