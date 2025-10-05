Цената в реално време на Koro Go днес е 0.00037985 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KORO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KORO в MEXC сега.Цената в реално време на Koro Go днес е 0.00037985 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KORO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KORO в MEXC сега.

Koro Go цена (KORO)

1 KORO към USD - цена в реално време:

$0.00037985
$0.00037985
+28.30%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
Koro Go (KORO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:47:43 (UTC+8)

Информация за цената за Koro Go (KORO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00029086
$ 0.00029086
24-часов нисък
$ 0.0003836
$ 0.0003836
24-часов висок

$ 0.00029086
$ 0.00029086

$ 0.0003836
$ 0.0003836

$ 0.00323435
$ 0.00323435

$ 0.00005335
$ 0.00005335

-0.72%

+28.37%

+42.96%

+42.96%

Цената в реално време за Koro Go (KORO) е$0.00037985. През последните 24 часа KORO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00029086 до най-висока стойност $ 0.0003836, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KORO е $ 0.00323435, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005335.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KORO има промяна от -0.72% за последния час, +28.37% за 24 часа и +42.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Koro Go (KORO)

$ 37.99K
$ 37.99K

--
--

$ 37.99K
$ 37.99K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Koro Go е $ 37.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KORO е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.99K.

История на цените за Koro Go (KORO) USD

През днешния ден промяната в цената на Koro Go към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Koro Go към USD беше $ +0.0002133874.
През последните 60 дни промяната в цената на Koro Go към USD беше $ +0.0013195995.
През последните 90 дни промяната в цената на Koro Go към USD беше $ +0.00025604406791887415.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+28.37%
30 дни$ +0.0002133874+56.18%
60 дни$ +0.0013195995+347.40%
90 дни$ +0.00025604406791887415+206.81%

Какво е Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Koro Go (KORO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Koro Go (USD)

Колко ще струва Koro Go (KORO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Koro Go (KORO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Koro Go.

Проверете прогнозата за цената за Koro Go сега!

KORO към местни валути

Токеномика на Koro Go (KORO)

Разбирането на токеномиката на Koro Go (KORO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KORO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Koro Go (KORO)

Колко струва Koro Go (KORO) днес?
Цената в реално време на KORO в USD е 0.00037985 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KORO към USD?
Текущата цена на KORO към USD е $ 0.00037985. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Koro Go?
Пазарната капитализация за KORO е $ 37.99K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KORO?
Циркулиращото предлагане на KORO е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KORO?
KORO постигна ATH цена от 0.00323435 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KORO?
KORO достигна ATL цена от 0.00005335 USD.
Какъв е обемът на търговията на KORO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KORO е -- USD.
Ще се повиши ли KORO тази година?
KORO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KORO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:47:43 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Koro Go (KORO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.