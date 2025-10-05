Информация за цената за Koro Go (KORO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00029086 $ 0.00029086 $ 0.00029086 24-часов нисък $ 0.0003836 $ 0.0003836 $ 0.0003836 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00029086$ 0.00029086 $ 0.00029086 24-часов висок $ 0.0003836$ 0.0003836 $ 0.0003836 Рекорд за всички времена $ 0.00323435$ 0.00323435 $ 0.00323435 Най-ниска цена $ 0.00005335$ 0.00005335 $ 0.00005335 Промяна на цената (1ч) -0.72% Промяна на цената (1д) +28.37% Промяна на цената (7д) +42.96% Промяна на цената (7д) +42.96%

Цената в реално време за Koro Go (KORO) е$0.00037985. През последните 24 часа KORO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00029086 до най-висока стойност $ 0.0003836, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KORO е $ 0.00323435, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005335.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KORO има промяна от -0.72% за последния час, +28.37% за 24 часа и +42.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Koro Go (KORO)

Пазарна капитализация $ 37.99K$ 37.99K $ 37.99K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.99K$ 37.99K $ 37.99K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Koro Go е $ 37.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KORO е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.99K.