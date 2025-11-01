Информация за цената за kook (KOOK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -2.85% Промяна на цената (7д) -26.93% Промяна на цената (7д) -26.93%

Цената в реално време за kook (KOOK) е--. През последните 24 часа KOOK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KOOK е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KOOK има промяна от -- за последния час, -2.85% за 24 часа и -26.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за kook (KOOK)

Пазарна капитализация $ 17.77K$ 17.77K $ 17.77K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.77K$ 17.77K $ 17.77K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,956,507.0 999,956,507.0 999,956,507.0

Текущата пазарна капитализация на kook е $ 17.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KOOK е 999.96M, като общото предлагане е 999956507.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.77K.