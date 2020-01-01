Токеномика на Kontos (KOS) Открийте ключова информация за Kontos (KOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kontos (KOS) Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We're also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc. Официален уебсайт: https://www.kontos.io

Токеномика и анализ на цената за Kontos (KOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kontos (KOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 292.51K $ 292.51K $ 292.51K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 189.44M $ 189.44M $ 189.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Рекорд за всички времена: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00111339 $ 0.00111339 $ 0.00111339 Текуща цена: $ 0.00154205 $ 0.00154205 $ 0.00154205 Научете повече за цената на Kontos (KOS)

Токеномика на Kontos (KOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kontos (KOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOS, разгледайте цената в реално време на токените KOS!

Прогноза за цената за KOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOS? Нашата страница за прогноза за цената KOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

