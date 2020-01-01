Токеномика на KONG SUI (KONG) Открийте ключова информация за KONG SUI (KONG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KONG SUI (KONG) KONG SUI ($KONG) is a meme token developed to solve the goal of the ecosystem. Staking or Farming Functions to Earn $KONG Tokens, Solution Theme Creation Work that strives for creative development for many members and consultants on the art of NFTs and memes about KONG SUI on the sui blockchain. KONG SUI was founded to create a new mark on how to create memes and NFT based on the voluntary spirit of artists. Burning ingredients. The team is transparent about total supply and accounts, the $KONG clean token is the team's goal. Официален уебсайт: https://www.kongonsui.org/ Купете KONG сега!

Токеномика и анализ на цената за KONG SUI (KONG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KONG SUI (KONG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.74K $ 17.74K $ 17.74K Общо предлагане: $ 9.55B $ 9.55B $ 9.55B Циркулиращо предлагане: $ 8.63B $ 8.63B $ 8.63B FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.63K $ 19.63K $ 19.63K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на KONG SUI (KONG)

Токеномика на KONG SUI (KONG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KONG SUI (KONG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KONG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KONG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KONG, разгледайте цената в реално време на токените KONG!

Прогноза за цената за KONG Искате ли да знаете какъв път може да поеме KONG? Нашата страница за прогноза за цената KONG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

