Информация за цената за KONA (KONA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 33.65 $ 33.65 $ 33.65 24-часов нисък $ 35.62 $ 35.62 $ 35.62 24-часов висок 24-часов нисък $ 33.65$ 33.65 $ 33.65 24-часов висок $ 35.62$ 35.62 $ 35.62 Рекорд за всички времена $ 109.49$ 109.49 $ 109.49 Най-ниска цена $ 29.89$ 29.89 $ 29.89 Промяна на цената (1ч) +1.01% Промяна на цената (1д) +4.44% Промяна на цената (7д) -9.96% Промяна на цената (7д) -9.96%

Цената в реално време за KONA (KONA) е$35.59. През последните 24 часа KONA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 33.65 до най-висока стойност $ 35.62, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KONA е $ 109.49, а най-ниската цена за всички времена е $ 29.89.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KONA има промяна от +1.01% за последния час, +4.44% за 24 часа и -9.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KONA (KONA)

Пазарна капитализация $ 391.73K$ 391.73K $ 391.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 391.73K$ 391.73K $ 391.73K Циркулиращо предлагане 11.01K 11.01K 11.01K Общо предлагане 11,006.73930441548 11,006.73930441548 11,006.73930441548

Текущата пазарна капитализация на KONA е $ 391.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KONA е 11.01K, като общото предлагане е 11006.73930441548. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 391.73K.