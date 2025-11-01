БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Kome Chan днес е 0.00000696 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KOME към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KOME в MEXC сега.Цената в реално време на Kome Chan днес е 0.00000696 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KOME към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KOME в MEXC сега.

Повече за KOME

KOMEценова информация

Какво представлява KOME

Официален уебсайт на KOME

Токеномика на KOME

KOME ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Kome Chan Лого

Kome Chan цена (KOME)

Не се намира в списъка

1 KOME към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Kome Chan (KOME) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:22:36 (UTC+8)

Информация за цената за Kome Chan (KOME) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01605948
$ 0.01605948$ 0.01605948

$ 0.00000672
$ 0.00000672$ 0.00000672

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Kome Chan (KOME) е$0.00000696. През последните 24 часа KOME се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KOME е $ 0.01605948, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000672.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KOME има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kome Chan (KOME)

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

--
----

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Kome Chan е $ 6.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KOME е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.96K.

История на цените за Kome Chan (KOME) USD

През днешния ден промяната в цената на Kome Chan към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Kome Chan към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на Kome Chan към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Kome Chan към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Kome Chan (KOME)

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Kome Chan (KOME) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Kome Chan (USD)

Колко ще струва Kome Chan (KOME) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Kome Chan (KOME) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Kome Chan.

Проверете прогнозата за цената за Kome Chan сега!

KOME към местни валути

Токеномика на Kome Chan (KOME)

Разбирането на токеномиката на Kome Chan (KOME) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KOME сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Kome Chan (KOME)

Колко струва Kome Chan (KOME) днес?
Цената в реално време на KOME в USD е 0.00000696 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KOME към USD?
Текущата цена на KOME към USD е $ 0.00000696. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Kome Chan?
Пазарната капитализация за KOME е $ 6.96K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KOME?
Циркулиращото предлагане на KOME е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KOME?
KOME постигна ATH цена от 0.01605948 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KOME?
KOME достигна ATL цена от 0.00000672 USD.
Какъв е обемът на търговията на KOME?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KOME е -- USD.
Ще се повиши ли KOME тази година?
KOME може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KOME за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:22:36 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Kome Chan (KOME)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,712.53
$109,712.53$109,712.53

-0.46%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,858.03
$3,858.03$3,858.03

-0.07%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02874
$0.02874$0.02874

-10.68%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.74
$187.74$187.74

-0.22%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,858.03
$3,858.03$3,858.03

-0.07%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,712.53
$109,712.53$109,712.53

-0.46%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.74
$187.74$187.74

-0.22%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5175
$2.5175$2.5175

-0.25%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.51
$1,088.51$1,088.51

+0.38%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000738
$0.0000738$0.0000738

+47.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09770
$0.09770$0.09770

+877.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000472
$0.000472$0.000472

+136.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8065
$0.8065$0.8065

+56.69%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%