Информация за Kolytics (KOLT) Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Официален уебсайт: https://kolytics.pro Бяла книга: https://kolytics.gitbook.io Купете KOLT сега!

Токеномика и анализ на цената за Kolytics (KOLT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kolytics (KOLT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 821.65K $ 821.65K $ 821.65K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Рекорд за всички времена: $ 0.241981 $ 0.241981 $ 0.241981 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0220526 $ 0.0220526 $ 0.0220526 Текуща цена: $ 0.103016 $ 0.103016 $ 0.103016 Научете повече за цената на Kolytics (KOLT)

Токеномика на Kolytics (KOLT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kolytics (KOLT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOLT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOLT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOLT, разгледайте цената в реално време на токените KOLT!

