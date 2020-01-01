Токеномика на Kolwaii by Virtuals (VIBES) Открийте ключова информация за Kolwaii by Virtuals (VIBES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kolwaii by Virtuals (VIBES) Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance. Официален уебсайт: https://www.kolwaii.com Бяла книга: https://docs.kolwaii.com/ Купете VIBES сега!

Токеномика и анализ на цената за Kolwaii by Virtuals (VIBES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kolwaii by Virtuals (VIBES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 679.39K $ 679.39K $ 679.39K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 679.39K $ 679.39K $ 679.39K Рекорд за всички времена: $ 0.02029524 $ 0.02029524 $ 0.02029524 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00067939 $ 0.00067939 $ 0.00067939 Научете повече за цената на Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Токеномика на Kolwaii by Virtuals (VIBES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kolwaii by Virtuals (VIBES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VIBES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VIBES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VIBES, разгледайте цената в реално време на токените VIBES!

Прогноза за цената за VIBES Искате ли да знаете какъв път може да поеме VIBES? Нашата страница за прогноза за цената VIBES съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VIBES сега!

