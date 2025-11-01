Информация за цената за kolscan (KOLSCAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0057757$ 0.0057757 $ 0.0057757 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.91% Промяна на цената (1д) +12.51% Промяна на цената (7д) -5.14% Промяна на цената (7д) -5.14%

Цената в реално време за kolscan (KOLSCAN) е--. През последните 24 часа KOLSCAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KOLSCAN е $ 0.0057757, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KOLSCAN има промяна от +1.91% за последния час, +12.51% за 24 часа и -5.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за kolscan (KOLSCAN)

Пазарна капитализация $ 450.09K$ 450.09K $ 450.09K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 450.09K$ 450.09K $ 450.09K Циркулиращо предлагане 965.28M 965.28M 965.28M Общо предлагане 965,281,869.954623 965,281,869.954623 965,281,869.954623

Текущата пазарна капитализация на kolscan е $ 450.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KOLSCAN е 965.28M, като общото предлагане е 965281869.954623. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 450.09K.