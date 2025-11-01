Информация за цената за KOLS (KOLS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00024356 $ 0.00024356 $ 0.00024356 24-часов нисък $ 0.00025525 $ 0.00025525 $ 0.00025525 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00024356$ 0.00024356 $ 0.00024356 24-часов висок $ 0.00025525$ 0.00025525 $ 0.00025525 Рекорд за всички времена $ 0.00095304$ 0.00095304 $ 0.00095304 Най-ниска цена $ 0.00022257$ 0.00022257 $ 0.00022257 Промяна на цената (1ч) +0.47% Промяна на цената (1д) +1.23% Промяна на цената (7д) -7.53% Промяна на цената (7д) -7.53%

Цената в реално време за KOLS (KOLS) е$0.00025224. През последните 24 часа KOLS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00024356 до най-висока стойност $ 0.00025525, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KOLS е $ 0.00095304, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00022257.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KOLS има промяна от +0.47% за последния час, +1.23% за 24 часа и -7.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KOLS (KOLS)

Пазарна капитализация $ 253.58K$ 253.58K $ 253.58K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 253.58K$ 253.58K $ 253.58K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,990,672.245735 999,990,672.245735 999,990,672.245735

Текущата пазарна капитализация на KOLS е $ 253.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KOLS е 999.99M, като общото предлагане е 999990672.245735. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 253.58K.