Информация за Kollector (KLTR) The KBASE is the NFTs Boutique Marketplace. Its team collaborates with artists to add new art categories that bring more users. Also, the Kbase monitors what exactly collectors are looking for: specific kinds of artworks, collectibles, music, and other digital assets. Therefore, counter-parties make a preliminary selection of the type of the artwork, before costly creating and minting. Moreover, the marketplace has sophisticated searching mechanics that allows artists and collectors to match each other in 2 seconds. Also, artists can create NFTs and mint them quickly. Apart above, the KOLLECTOR (KLTR) token allows users to buy and sell all artworks presented on the KBASE NFTs Marketplace. Официален уебсайт: https://kbasemarket.com/ Купете KLTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Kollector (KLTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kollector (KLTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 136.20K $ 136.20K $ 136.20K Рекорд за всички времена: $ 0.576593 $ 0.576593 $ 0.576593 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00606068 $ 0.00606068 $ 0.00606068 Текуща цена: $ 0.02723897 $ 0.02723897 $ 0.02723897 Научете повече за цената на Kollector (KLTR)

Токеномика на Kollector (KLTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kollector (KLTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KLTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KLTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KLTR, разгледайте цената в реално време на токените KLTR!

Прогноза за цената за KLTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме KLTR? Нашата страница за прогноза за цената KLTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KLTR сега!

