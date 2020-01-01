Токеномика на Kolin (KOLIN) Открийте ключова информация за Kolin (KOLIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kolin (KOLIN) Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals. Официален уебсайт: https://www.kolin.ai/ Купете KOLIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Kolin (KOLIN)

Пазарна капитализация: $ 1.43M
Общо предлагане: $ 999.96M
Циркулиращо предлагане: $ 999.96M
FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.43M
Рекорд за всички времена: $ 0.04045685
Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00018617
Текуща цена: $ 0.0014219

Токеномика на Kolin (KOLIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kolin (KOLIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOLIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOLIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOLIN, разгледайте цената в реално време на токените KOLIN!

Прогноза за цената за KOLIN

