Информация за Koku The Shikoku ($KOKU) Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network. Официален уебсайт: https://kokutheshikoku.com/ Купете $KOKU сега!

Токеномика и анализ на цената за Koku The Shikoku ($KOKU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Koku The Shikoku ($KOKU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 120.58K $ 120.58K $ 120.58K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 120.58K $ 120.58K $ 120.58K Рекорд за всички времена: $ 0.0114239 $ 0.0114239 $ 0.0114239 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012058 $ 0.00012058 $ 0.00012058 Научете повече за цената на Koku The Shikoku ($KOKU)

Токеномика на Koku The Shikoku ($KOKU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Koku The Shikoku ($KOKU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $KOKU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $KOKU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $KOKU, разгледайте цената в реално време на токените $KOKU!

Прогноза за цената за $KOKU Искате ли да знаете какъв път може да поеме $KOKU? Нашата страница за прогноза за цената $KOKU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $KOKU сега!

