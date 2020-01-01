Токеномика на KOK (KOK) Открийте ключова информация за KOK (KOK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KOK (KOK) KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler). Официален уебсайт: https://kok-chain.io/ Купете KOK сега!

Токеномика и анализ на цената за KOK (KOK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KOK (KOK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.20K $ 13.20K $ 13.20K Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 107.33M $ 107.33M $ 107.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 615.14K $ 615.14K $ 615.14K Рекорд за всички времена: $ 6.83 $ 6.83 $ 6.83 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012303 $ 0.00012303 $ 0.00012303 Научете повече за цената на KOK (KOK)

Токеномика на KOK (KOK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KOK (KOK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOK, разгледайте цената в реално време на токените KOK!

Прогноза за цената за KOK Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOK? Нашата страница за прогноза за цената KOK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KOK сега!

