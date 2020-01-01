Токеномика на Kogin by Virtuals (KOGIN) Открийте ключова информация за Kogin by Virtuals (KOGIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kogin by Virtuals (KOGIN) Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/4082 Купете KOGIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Kogin by Virtuals (KOGIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kogin by Virtuals (KOGIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 67.56K $ 67.56K $ 67.56K Общо предлагане: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M Циркулиращо предлагане: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 67.56K $ 67.56K $ 67.56K Рекорд за всички времена: $ 0.00121356 $ 0.00121356 $ 0.00121356 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kogin by Virtuals (KOGIN)

Токеномика на Kogin by Virtuals (KOGIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kogin by Virtuals (KOGIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOGIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOGIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOGIN, разгледайте цената в реално време на токените KOGIN!

Прогноза за цената за KOGIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOGIN? Нашата страница за прогноза за цената KOGIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KOGIN сега!

