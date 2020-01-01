Токеномика на Kofi Aptos (KAPT) Открийте ключова информация за Kofi Aptos (KAPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kofi Aptos (KAPT) Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity. Официален уебсайт: https://kofi.finance Купете KAPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Kofi Aptos (KAPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kofi Aptos (KAPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.33M $ 28.33M $ 28.33M Общо предлагане: $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M Циркулиращо предлагане: $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.33M $ 28.33M $ 28.33M Рекорд за всички времена: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Най-ниска стойност за целия период: $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 Текуща цена: $ 4.69 $ 4.69 $ 4.69 Научете повече за цената на Kofi Aptos (KAPT)

Токеномика на Kofi Aptos (KAPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kofi Aptos (KAPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KAPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KAPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAPT, разгледайте цената в реално време на токените KAPT!

Прогноза за цената за KAPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме KAPT? Нашата страница за прогноза за цената KAPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KAPT сега!

