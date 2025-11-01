БорсаDEX+
Цената в реално време на Kobe the Shiba Inu днес е 0.00006636 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KOBE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KOBE в MEXC сега.Цената в реално време на Kobe the Shiba Inu днес е 0.00006636 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KOBE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KOBE в MEXC сега.

Повече за KOBE

KOBEценова информация

Какво представлява KOBE

Официален уебсайт на KOBE

Токеномика на KOBE

KOBE ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Kobe the Shiba Inu Лого

Kobe the Shiba Inu цена (KOBE)

Не се намира в списъка

1 KOBE към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
USD
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ценова графика на живо
Информация за цената за Kobe the Shiba Inu (KOBE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0.00002782
$ 0.00002782$ 0.00002782

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Kobe the Shiba Inu (KOBE) е$0.00006636. През последните 24 часа KOBE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KOBE е $ 0.206835, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002782.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KOBE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kobe the Shiba Inu (KOBE)

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Kobe the Shiba Inu е $ 6.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KOBE е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.64K.

История на цените за Kobe the Shiba Inu (KOBE) USD

През днешния ден промяната в цената на Kobe the Shiba Inu към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Kobe the Shiba Inu към USD беше $ +0.0000151124.
През последните 60 дни промяната в цената на Kobe the Shiba Inu към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Kobe the Shiba Inu към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ +0.0000151124+22.77%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Kobe the Shiba Inu (KOBE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Kobe the Shiba Inu (USD)

Колко ще струва Kobe the Shiba Inu (KOBE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Kobe the Shiba Inu (KOBE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Kobe the Shiba Inu.

Проверете прогнозата за цената за Kobe the Shiba Inu сега!

KOBE към местни валути

Токеномика на Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Разбирането на токеномиката на Kobe the Shiba Inu (KOBE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KOBE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Колко струва Kobe the Shiba Inu (KOBE) днес?
Цената в реално време на KOBE в USD е 0.00006636 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KOBE към USD?
Текущата цена на KOBE към USD е $ 0.00006636. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Kobe the Shiba Inu?
Пазарната капитализация за KOBE е $ 6.64K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KOBE?
Циркулиращото предлагане на KOBE е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KOBE?
KOBE постигна ATH цена от 0.206835 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KOBE?
KOBE достигна ATL цена от 0.00002782 USD.
Какъв е обемът на търговията на KOBE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KOBE е -- USD.
Ще се повиши ли KOBE тази година?
KOBE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KOBE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

