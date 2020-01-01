Токеномика на KOBAN (KOBAN) Открийте ключова информация за KOBAN (KOBAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KOBAN (KOBAN) What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games. Официален уебсайт: https://koban.world/ Купете KOBAN сега!

Токеномика и анализ на цената за KOBAN (KOBAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KOBAN (KOBAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Общо предлагане: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Циркулиращо предлагане: $ 604.69M $ 604.69M $ 604.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M Рекорд за всички времена: $ 0.02602948 $ 0.02602948 $ 0.02602948 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00156869 $ 0.00156869 $ 0.00156869 Текуща цена: $ 0.00528004 $ 0.00528004 $ 0.00528004 Научете повече за цената на KOBAN (KOBAN)

Токеномика на KOBAN (KOBAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KOBAN (KOBAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOBAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOBAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOBAN, разгледайте цената в реално време на токените KOBAN!

Прогноза за цената за KOBAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOBAN? Нашата страница за прогноза за цената KOBAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KOBAN сега!

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

