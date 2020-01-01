Токеномика на KOBA (KOBA)
Информация за KOBA (KOBA)
Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit.
Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world."
Токеномика и анализ на цената за KOBA (KOBA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KOBA (KOBA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на KOBA (KOBA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на KOBA (KOBA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой KOBA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой KOBA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOBA, разгледайте цената в реално време на токените KOBA!
Прогноза за цената за KOBA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOBA? Нашата страница за прогноза за цената KOBA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.