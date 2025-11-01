Информация за цената за Koala (KOALA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004228 $ 0.00004228 $ 0.00004228 24-часов нисък $ 0.00004248 $ 0.00004248 $ 0.00004248 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00004228$ 0.00004228 $ 0.00004228 24-часов висок $ 0.00004248$ 0.00004248 $ 0.00004248 Рекорд за всички времена $ 0.00089026$ 0.00089026 $ 0.00089026 Най-ниска цена $ 0.00004183$ 0.00004183 $ 0.00004183 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.45% Промяна на цената (7д) +0.56% Промяна на цената (7д) +0.56%

Цената в реално време за Koala (KOALA) е$0.00004229. През последните 24 часа KOALA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004228 до най-висока стойност $ 0.00004248, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KOALA е $ 0.00089026, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004183.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KOALA има промяна от -- за последния час, -0.45% за 24 часа и +0.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Koala (KOALA)

Пазарна капитализация $ 39.02K$ 39.02K $ 39.02K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 42.41K$ 42.41K $ 42.41K Циркулиращо предлагане 922.75M 922.75M 922.75M Общо предлагане 1,002,746,958.6644946 1,002,746,958.6644946 1,002,746,958.6644946

Текущата пазарна капитализация на Koala е $ 39.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KOALA е 922.75M, като общото предлагане е 1002746958.6644946. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 42.41K.