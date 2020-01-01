Токеномика на Knut From Zoo (KNUT) Открийте ключова информация за Knut From Zoo (KNUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Knut From Zoo (KNUT) Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Официален уебсайт: https://knut.wtf/ Купете KNUT сега!

Токеномика и анализ на цената за Knut From Zoo (KNUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Knut From Zoo (KNUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.55K $ 15.55K $ 15.55K Общо предлагане: $ 983.97M $ 983.97M $ 983.97M Циркулиращо предлагане: $ 983.97M $ 983.97M $ 983.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.55K $ 15.55K $ 15.55K Рекорд за всички времена: $ 0.00366987 $ 0.00366987 $ 0.00366987 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Knut From Zoo (KNUT)

Токеномика на Knut From Zoo (KNUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Knut From Zoo (KNUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KNUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KNUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KNUT, разгледайте цената в реално време на токените KNUT!

Прогноза за цената за KNUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме KNUT? Нашата страница за прогноза за цената KNUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KNUT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!