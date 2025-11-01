Информация за цената за KnockOut Games (GG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00248479 $ 0.00248479 $ 0.00248479 24-часов нисък $ 0.00266809 $ 0.00266809 $ 0.00266809 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00248479$ 0.00248479 $ 0.00248479 24-часов висок $ 0.00266809$ 0.00266809 $ 0.00266809 Рекорд за всички времена $ 0.00457556$ 0.00457556 $ 0.00457556 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.64% Промяна на цената (1д) +3.57% Промяна на цената (7д) +1.79% Промяна на цената (7д) +1.79%

Цената в реално време за KnockOut Games (GG) е$0.0026328. През последните 24 часа GG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00248479 до най-висока стойност $ 0.00266809, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GG е $ 0.00457556, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GG има промяна от +0.64% за последния час, +3.57% за 24 часа и +1.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KnockOut Games (GG)

Пазарна капитализация $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на KnockOut Games е $ 2.63M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GG е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.63M.