Информация за цената за KlimaDAO (KLIMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.129862 $ 0.129862 $ 0.129862 24-часов нисък $ 0.133643 $ 0.133643 $ 0.133643 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.129862$ 0.129862 $ 0.129862 24-часов висок $ 0.133643$ 0.133643 $ 0.133643 Рекорд за всички времена $ 3,777.3$ 3,777.3 $ 3,777.3 Най-ниска цена $ 0.111333$ 0.111333 $ 0.111333 Промяна на цената (1ч) -0.14% Промяна на цената (1д) +1.23% Промяна на цената (7д) -6.96% Промяна на цената (7д) -6.96%

Цената в реално време за KlimaDAO (KLIMA) е$0.132144. През последните 24 часа KLIMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.129862 до най-висока стойност $ 0.133643, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KLIMA е $ 3,777.3, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.111333.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KLIMA има промяна от -0.14% за последния час, +1.23% за 24 часа и -6.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KlimaDAO (KLIMA)

Пазарна капитализация $ 845.35K$ 845.35K $ 845.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 845.35K$ 845.35K $ 845.35K Циркулиращо предлагане 6.40M 6.40M 6.40M Общо предлагане 6,397,252.107911224 6,397,252.107911224 6,397,252.107911224

Текущата пазарна капитализация на KlimaDAO е $ 845.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KLIMA е 6.40M, като общото предлагане е 6397252.107911224. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 845.35K.