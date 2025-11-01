БорсаDEX+
Цената в реално време на KlimaDAO днес е 0.132144 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KLIMA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KLIMA в MEXC сега.

Повече за KLIMA

KLIMAценова информация

Какво представлява KLIMA

Бяла книга KLIMA

Официален уебсайт на KLIMA

Токеномика на KLIMA

KLIMA ценова прогноза

KlimaDAO Лого

KlimaDAO цена (KLIMA)

1 KLIMA към USD - цена в реално време:

$0.132142
$0.132142$0.132142
+1.20%1D
KlimaDAO (KLIMA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:55:47 (UTC+8)

Информация за цената за KlimaDAO (KLIMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.129862
$ 0.129862$ 0.129862
24-часов нисък
$ 0.133643
$ 0.133643$ 0.133643
24-часов висок

$ 0.129862
$ 0.129862$ 0.129862

$ 0.133643
$ 0.133643$ 0.133643

$ 3,777.3
$ 3,777.3$ 3,777.3

$ 0.111333
$ 0.111333$ 0.111333

-0.14%

+1.23%

-6.96%

-6.96%

Цената в реално време за KlimaDAO (KLIMA) е$0.132144. През последните 24 часа KLIMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.129862 до най-висока стойност $ 0.133643, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KLIMA е $ 3,777.3, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.111333.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KLIMA има промяна от -0.14% за последния час, +1.23% за 24 часа и -6.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KlimaDAO (KLIMA)

$ 845.35K
$ 845.35K$ 845.35K

--
----

$ 845.35K
$ 845.35K$ 845.35K

6.40M
6.40M 6.40M

6,397,252.107911224
6,397,252.107911224 6,397,252.107911224

Текущата пазарна капитализация на KlimaDAO е $ 845.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KLIMA е 6.40M, като общото предлагане е 6397252.107911224. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 845.35K.

История на цените за KlimaDAO (KLIMA) USD

През днешния ден промяната в цената на KlimaDAO към USD беше $ +0.00160781.
През последните 30 дни промяната в цената на KlimaDAO към USD беше $ -0.0630168703.
През последните 60 дни промяната в цената на KlimaDAO към USD беше $ +0.0201690330.
През последните 90 дни промяната в цената на KlimaDAO към USD беше $ +0.00069439499493444.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00160781+1.23%
30 дни$ -0.0630168703-47.68%
60 дни$ +0.0201690330+15.26%
90 дни$ +0.00069439499493444+0.53%

Какво е KlimaDAO (KLIMA)

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за KlimaDAO (USD)

Колко ще струва KlimaDAO (KLIMA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от KlimaDAO (KLIMA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за KlimaDAO.

Проверете прогнозата за цената за KlimaDAO сега!

KLIMA към местни валути

Токеномика на KlimaDAO (KLIMA)

Разбирането на токеномиката на KlimaDAO (KLIMA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KLIMA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно KlimaDAO (KLIMA)

Колко струва KlimaDAO (KLIMA) днес?
Цената в реално време на KLIMA в USD е 0.132144 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KLIMA към USD?
Текущата цена на KLIMA към USD е $ 0.132144. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на KlimaDAO?
Пазарната капитализация за KLIMA е $ 845.35K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KLIMA?
Циркулиращото предлагане на KLIMA е 6.40M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KLIMA?
KLIMA постигна ATH цена от 3,777.3 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KLIMA?
KLIMA достигна ATL цена от 0.111333 USD.
Какъв е обемът на търговията на KLIMA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KLIMA е -- USD.
Ще се повиши ли KLIMA тази година?
KLIMA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KLIMA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:55:47 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за KlimaDAO (KLIMA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

