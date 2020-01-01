Токеномика на KleeKai (KLEE) Открийте ключова информация за KleeKai (KLEE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KleeKai (KLEE) KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages! This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell. The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token. Invest today in the future of Blockchain gaming! Официален уебсайт: https://klee.games/ Бяла книга: https://klee-games.gitbook.io/documentation/ Купете KLEE сега!

Токеномика и анализ на цената за KleeKai (KLEE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KleeKai (KLEE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 479.84K $ 479.84K $ 479.84K Общо предлагане: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 479.84K $ 479.84K $ 479.84K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на KleeKai (KLEE)

Токеномика на KleeKai (KLEE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KleeKai (KLEE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KLEE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KLEE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KLEE, разгледайте цената в реално време на токените KLEE!

Прогноза за цената за KLEE Искате ли да знаете какъв път може да поеме KLEE? Нашата страница за прогноза за цената KLEE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KLEE сега!

