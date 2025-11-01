Информация за цената за Kled AI (KLED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.03671016 24-часов висок $ 0.04383282 Рекорд за всички времена $ 0.055581 Най-ниска цена $ 0.00180339 Промяна на цената (1ч) -1.08% Промяна на цената (1д) +9.38% Промяна на цената (7д) +10.94%

Цената в реално време за Kled AI (KLED) е$0.04175523. През последните 24 часа KLED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03671016 до най-висока стойност $ 0.04383282, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KLED е $ 0.055581, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00180339.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KLED има промяна от -1.08% за последния час, +9.38% за 24 часа и +10.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kled AI (KLED)

Пазарна капитализация $ 42.02M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 42.02M Циркулиращо предлагане 999.81M Общо предлагане 999,811,404.0719826

Текущата пазарна капитализация на Kled AI е $ 42.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KLED е 999.81M, като общото предлагане е 999811404.0719826. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 42.02M.