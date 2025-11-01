Информация за цената за Kitty Kult (KULT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.69% Промяна на цената (1д) +4.55% Промяна на цената (7д) +0.61% Промяна на цената (7д) +0.61%

Цената в реално време за Kitty Kult (KULT) е--. През последните 24 часа KULT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KULT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KULT има промяна от +1.69% за последния час, +4.55% за 24 часа и +0.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kitty Kult (KULT)

Пазарна капитализация $ 195.35K$ 195.35K $ 195.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 424.15K$ 424.15K $ 424.15K Циркулиращо предлагане 459.83B 459.83B 459.83B Общо предлагане 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Текущата пазарна капитализация на Kitty Kult е $ 195.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KULT е 459.83B, като общото предлагане е 998429871400.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 424.15K.