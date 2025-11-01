БорсаDEX+
Цената в реално време на Kitty Kult днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KULT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KULT в MEXC сега.Цената в реално време на Kitty Kult днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KULT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KULT в MEXC сега.

Повече за KULT

KULTценова информация

Какво представлява KULT

Бяла книга KULT

Официален уебсайт на KULT

Токеномика на KULT

KULT ценова прогноза

Kitty Kult Лого

Kitty Kult цена (KULT)

Не се намира в списъка

1 KULT към USD - цена в реално време:

--
----
+4.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Kitty Kult (KULT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:36:33 (UTC+8)

Информация за цената за Kitty Kult (KULT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.69%

+4.55%

+0.61%

+0.61%

Цената в реално време за Kitty Kult (KULT) е--. През последните 24 часа KULT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KULT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KULT има промяна от +1.69% за последния час, +4.55% за 24 часа и +0.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kitty Kult (KULT)

$ 195.35K
$ 195.35K$ 195.35K

--
----

$ 424.15K
$ 424.15K$ 424.15K

459.83B
459.83B 459.83B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Текущата пазарна капитализация на Kitty Kult е $ 195.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KULT е 459.83B, като общото предлагане е 998429871400.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 424.15K.

История на цените за Kitty Kult (KULT) USD

През днешния ден промяната в цената на Kitty Kult към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Kitty Kult към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Kitty Kult към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Kitty Kult към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.55%
30 дни$ 0-15.80%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Kitty Kult (KULT)

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

Прогноза за цената за Kitty Kult (USD)

Колко ще струва Kitty Kult (KULT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Kitty Kult (KULT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Kitty Kult.

Проверете прогнозата за цената за Kitty Kult сега!

KULT към местни валути

Токеномика на Kitty Kult (KULT)

Разбирането на токеномиката на Kitty Kult (KULT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KULT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Kitty Kult (KULT)

Колко струва Kitty Kult (KULT) днес?
Цената в реално време на KULT в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KULT към USD?
Текущата цена на KULT към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Kitty Kult?
Пазарната капитализация за KULT е $ 195.35K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KULT?
Циркулиращото предлагане на KULT е 459.83B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KULT?
KULT постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KULT?
KULT достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на KULT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KULT е -- USD.
Ще се повиши ли KULT тази година?
KULT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KULT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:36:33 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Kitty Kult (KULT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

