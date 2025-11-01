Информация за цената за Kittenswap (KITTEN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00350996 $ 0.00350996 $ 0.00350996 24-часов нисък $ 0.00459324 $ 0.00459324 $ 0.00459324 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00350996$ 0.00350996 $ 0.00350996 24-часов висок $ 0.00459324$ 0.00459324 $ 0.00459324 Рекорд за всички времена $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Най-ниска цена $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Промяна на цената (1ч) +5.08% Промяна на цената (1д) -11.35% Промяна на цената (7д) -33.17% Промяна на цената (7д) -33.17%

Цената в реално време за Kittenswap (KITTEN) е$0.00376501. През последните 24 часа KITTEN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00350996 до най-висока стойност $ 0.00459324, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KITTEN е $ 0.03928409, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00194408.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KITTEN има промяна от +5.08% за последния час, -11.35% за 24 часа и -33.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kittenswap (KITTEN)

Пазарна капитализация $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Циркулиращо предлагане 321.51M 321.51M 321.51M Общо предлагане 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508

Текущата пазарна капитализация на Kittenswap е $ 1.21M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KITTEN е 321.51M, като общото предлагане е 1266405754.318508. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.77M.