Текущата пазарна капитализация на KITTEE е $ 14.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KTE е 1000.00M, като общото предлагане е 999999995.937352. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.65K.

Цената в реално време за KITTEE (KTE) е$0.00001465. През последните 24 часа KTE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001417 до най-висока стойност $ 0.00001465, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KTE е $ 0.00009814, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001408.

История на цените за KITTEE (KTE) USD

През днешния ден промяната в цената на KITTEE към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на KITTEE към USD беше $ -0.0000119337.

През последните 60 дни промяната в цената на KITTEE към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на KITTEE към USD беше $ 0.