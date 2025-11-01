БорсаDEX+
Цената в реално време на KITTEE днес е 0.00001465 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KTE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KTE в MEXC сега.Цената в реално време на KITTEE днес е 0.00001465 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KTE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KTE в MEXC сега.

Повече за KTE

KTEценова информация

Какво представлява KTE

Бяла книга KTE

Официален уебсайт на KTE

Токеномика на KTE

KTE ценова прогноза

KITTEE Лого

KITTEE цена (KTE)

Не се намира в списъка

1 KTE към USD - цена в реално време:

--
----
+3.40%1D
USD
KITTEE (KTE) Ценова графика на живо
Информация за цената за KITTEE (KTE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001417
24-часов нисък
$ 0.00001465
24-часов висок

$ 0.00001417
$ 0.00001465
$ 0.00009814
$ 0.00001408
--

+3.41%

-73.89%

-73.89%

Цената в реално време за KITTEE (KTE) е$0.00001465. През последните 24 часа KTE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001417 до най-висока стойност $ 0.00001465, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KTE е $ 0.00009814, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001408.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KTE има промяна от -- за последния час, +3.41% за 24 часа и -73.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KITTEE (KTE)

$ 14.65K
--
$ 14.65K
1000.00M
999,999,995.937352
Текущата пазарна капитализация на KITTEE е $ 14.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KTE е 1000.00M, като общото предлагане е 999999995.937352. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.65K.

История на цените за KITTEE (KTE) USD

През днешния ден промяната в цената на KITTEE към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на KITTEE към USD беше $ -0.0000119337.
През последните 60 дни промяната в цената на KITTEE към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на KITTEE към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.41%
30 дни$ -0.0000119337-81.45%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е KITTEE (KTE)

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за KITTEE (USD)

Колко ще струва KITTEE (KTE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от KITTEE (KTE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за KITTEE.

Проверете прогнозата за цената за KITTEE сега!

KTE към местни валути

Токеномика на KITTEE (KTE)

Разбирането на токеномиката на KITTEE (KTE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KTE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно KITTEE (KTE)

Колко струва KITTEE (KTE) днес?
Цената в реално време на KTE в USD е 0.00001465 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KTE към USD?
Текущата цена на KTE към USD е $ 0.00001465. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на KITTEE?
Пазарната капитализация за KTE е $ 14.65K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KTE?
Циркулиращото предлагане на KTE е 1000.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KTE?
KTE постигна ATH цена от 0.00009814 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KTE?
KTE достигна ATL цена от 0.00001408 USD.
Какъв е обемът на търговията на KTE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KTE е -- USD.
Ще се повиши ли KTE тази година?
KTE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KTE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за KITTEE (KTE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

