Информация за цената за Kitsu (KITSU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00129187$ 0.00129187 $ 0.00129187 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.86% Промяна на цената (1д) +5.33% Промяна на цената (7д) -0.92% Промяна на цената (7д) -0.92%

Цената в реално време за Kitsu (KITSU) е--. През последните 24 часа KITSU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KITSU е $ 0.00129187, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KITSU има промяна от +0.86% за последния час, +5.33% за 24 часа и -0.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kitsu (KITSU)

Пазарна капитализация $ 268.48K$ 268.48K $ 268.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 268.48K$ 268.48K $ 268.48K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Kitsu е $ 268.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KITSU е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 268.48K.