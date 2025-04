Какво е KIRI (KIRI)

Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies.

