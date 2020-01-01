Токеномика на KIRA (KIRA) Открийте ключова информация за KIRA (KIRA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KIRA (KIRA) Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology. Официален уебсайт: https://www.infera.org/ Купете KIRA сега!

Токеномика и анализ на цената за KIRA (KIRA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KIRA (KIRA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 71.60K $ 71.60K $ 71.60K Общо предлагане: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Циркулиращо предлагане: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 71.60K $ 71.60K $ 71.60K Рекорд за всички времена: $ 0.02057985 $ 0.02057985 $ 0.02057985 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006322 $ 0.00006322 $ 0.00006322 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на KIRA (KIRA)

Токеномика на KIRA (KIRA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KIRA (KIRA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KIRA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KIRA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KIRA, разгледайте цената в реално време на токените KIRA!

Прогноза за цената за KIRA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KIRA? Нашата страница за прогноза за цената KIRA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KIRA сега!

