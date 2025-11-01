Информация за цената за Kira AI (KIRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00596992 $ 0.00596992 $ 0.00596992 24-часов нисък $ 0.00612974 $ 0.00612974 $ 0.00612974 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00596992$ 0.00596992 $ 0.00596992 24-часов висок $ 0.00612974$ 0.00612974 $ 0.00612974 Рекорд за всички времена $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 Най-ниска цена $ 0.00555229$ 0.00555229 $ 0.00555229 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.91% Промяна на цената (7д) +5.76% Промяна на цената (7д) +5.76%

Цената в реално време за Kira AI (KIRA) е$0.00611688. През последните 24 часа KIRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00596992 до най-висока стойност $ 0.00612974, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KIRA е $ 0.257228, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00555229.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KIRA има промяна от -- за последния час, +2.91% за 24 часа и +5.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kira AI (KIRA)

Пазарна капитализация $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Kira AI е $ 6.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KIRA е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.12K.