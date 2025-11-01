БорсаDEX+
Цената в реално време на Kintsu Staked Hype днес е 43.55 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SHYPE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SHYPE в MEXC сега.

Повече за SHYPE

SHYPEценова информация

Какво представлява SHYPE

Официален уебсайт на SHYPE

Токеномика на SHYPE

SHYPE ценова прогноза

Kintsu Staked Hype цена (SHYPE)

1 SHYPE към USD - цена в реално време:

$43.2
$43.2$43.2
-0.40%1D
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:36:03 (UTC+8)

Информация за цената за Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 42.36
$ 42.36$ 42.36
24-часов нисък
$ 45.76
$ 45.76$ 45.76
24-часов висок

$ 42.36
$ 42.36$ 42.36

$ 45.76
$ 45.76$ 45.76

$ 53.2
$ 53.2$ 53.2

$ 29.91
$ 29.91$ 29.91

+0.73%

+0.37%

+11.84%

+11.84%

Цената в реално време за Kintsu Staked Hype (SHYPE) е$43.55. През последните 24 часа SHYPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 42.36 до най-висока стойност $ 45.76, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHYPE е $ 53.2, а най-ниската цена за всички времена е $ 29.91.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHYPE има промяна от +0.73% за последния час, +0.37% за 24 часа и +11.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kintsu Staked Hype (SHYPE)

$ 261.90K
$ 261.90K$ 261.90K

--
----

$ 261.90K
$ 261.90K$ 261.90K

6.06K
6.06K 6.06K

6,061.937309148491
6,061.937309148491 6,061.937309148491

Текущата пазарна капитализация на Kintsu Staked Hype е $ 261.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHYPE е 6.06K, като общото предлагане е 6061.937309148491. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 261.90K.

История на цените за Kintsu Staked Hype (SHYPE) USD

През днешния ден промяната в цената на Kintsu Staked Hype към USD беше $ +0.158575.
През последните 30 дни промяната в цената на Kintsu Staked Hype към USD беше $ -3.3943436150.
През последните 60 дни промяната в цената на Kintsu Staked Hype към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Kintsu Staked Hype към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.158575+0.37%
30 дни$ -3.3943436150-7.79%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Kintsu Staked Hype (SHYPE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Kintsu Staked Hype (USD)

Колко ще струва Kintsu Staked Hype (SHYPE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Kintsu Staked Hype (SHYPE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Kintsu Staked Hype.

Проверете прогнозата за цената за Kintsu Staked Hype сега!

SHYPE към местни валути

Токеномика на Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Разбирането на токеномиката на Kintsu Staked Hype (SHYPE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SHYPE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Колко струва Kintsu Staked Hype (SHYPE) днес?
Цената в реално време на SHYPE в USD е 43.55 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SHYPE към USD?
Текущата цена на SHYPE към USD е $ 43.55. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Kintsu Staked Hype?
Пазарната капитализация за SHYPE е $ 261.90K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SHYPE?
Циркулиращото предлагане на SHYPE е 6.06K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SHYPE?
SHYPE постигна ATH цена от 53.2 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SHYPE?
SHYPE достигна ATL цена от 29.91 USD.
Какъв е обемът на търговията на SHYPE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SHYPE е -- USD.
Ще се повиши ли SHYPE тази година?
SHYPE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SHYPE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:36:03 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

