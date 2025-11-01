Информация за цената за Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 42.36 24-часов висок $ 45.76 Рекорд за всички времена $ 53.2 Най-ниска цена $ 29.91 Промяна на цената (1ч) +0.73% Промяна на цената (1д) +0.37% Промяна на цената (7д) +11.84%

Цената в реално време за Kintsu Staked Hype (SHYPE) е$43.55. През последните 24 часа SHYPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 42.36 до най-висока стойност $ 45.76, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHYPE е $ 53.2, а най-ниската цена за всички времена е $ 29.91.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHYPE има промяна от +0.73% за последния час, +0.37% за 24 часа и +11.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Пазарна капитализация $ 261.90K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 261.90K Циркулиращо предлагане 6.06K Общо предлагане 6,061.937309148491

Текущата пазарна капитализация на Kintsu Staked Hype е $ 261.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHYPE е 6.06K, като общото предлагане е 6061.937309148491. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 261.90K.