Информация за Kinka (XNK) Kinka Gold is issued by one of Japan's oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space. Официален уебсайт: https://kinka-gold.com Бяла книга: https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf

Токеномика и анализ на цената за Kinka (XNK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kinka (XNK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.63M Общо предлагане: $ 482.00 Циркулиращо предлагане: $ 482.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.63M Рекорд за всички времена: $ 4,846.93 Най-ниска стойност за целия период: $ 221.86 Текуща цена: $ 3,386.92

Токеномика на Kinka (XNK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kinka (XNK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XNK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XNK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XNK, разгледайте цената в реално време на токените XNK!

Прогноза за цената за XNK Искате ли да знаете какъв път може да поеме XNK? Нашата страница за прогноза за цената XNK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

