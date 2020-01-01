Токеномика на King Shiba (KINGSHIB) Открийте ключова информация за King Shiba (KINGSHIB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за King Shiba (KINGSHIB) The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project. Официален уебсайт: https://www.kingshibaofficial.com/ Купете KINGSHIB сега!

Токеномика и анализ на цената за King Shiba (KINGSHIB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за King Shiba (KINGSHIB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 499.05K $ 499.05K $ 499.05K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 296.69M $ 296.69M $ 296.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Рекорд за всички времена: $ 0.191508 $ 0.191508 $ 0.191508 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00168205 $ 0.00168205 $ 0.00168205 Научете повече за цената на King Shiba (KINGSHIB)

Токеномика на King Shiba (KINGSHIB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на King Shiba (KINGSHIB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KINGSHIB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KINGSHIB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KINGSHIB, разгледайте цената в реално време на токените KINGSHIB!

Прогноза за цената за KINGSHIB Искате ли да знаете какъв път може да поеме KINGSHIB? Нашата страница за прогноза за цената KINGSHIB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KINGSHIB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!