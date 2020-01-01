Токеномика на King Kovu (LAZY) Открийте ключова информация за King Kovu (LAZY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за King Kovu (LAZY) $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Официален уебсайт: https://lazyonbase.com Купете LAZY сега!

Токеномика и анализ на цената за King Kovu (LAZY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за King Kovu (LAZY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 117.70K $ 117.70K $ 117.70K Общо предлагане: $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Циркулиращо предлагане: $ 11.11M $ 11.11M $ 11.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 216.08K $ 216.08K $ 216.08K Рекорд за всички времена: $ 0.01783687 $ 0.01783687 $ 0.01783687 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00484901 $ 0.00484901 $ 0.00484901 Текуща цена: $ 0.01059741 $ 0.01059741 $ 0.01059741 Научете повече за цената на King Kovu (LAZY)

Токеномика на King Kovu (LAZY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на King Kovu (LAZY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAZY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAZY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAZY, разгледайте цената в реално време на токените LAZY!

Прогноза за цената за LAZY Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAZY? Нашата страница за прогноза за цената LAZY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LAZY сега!

