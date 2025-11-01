Информация за цената за Kinetix Finance Token (KAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.45% Промяна на цената (1д) +0.33% Промяна на цената (7д) -6.72% Промяна на цената (7д) -6.72%

Цената в реално време за Kinetix Finance Token (KAI) е--. През последните 24 часа KAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KAI е $ 0.03611293, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KAI има промяна от +1.45% за последния час, +0.33% за 24 часа и -6.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kinetix Finance Token (KAI)

Пазарна капитализация $ 345.37K$ 345.37K $ 345.37K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 357.77K$ 357.77K $ 357.77K Циркулиращо предлагане 965.33M 965.33M 965.33M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Kinetix Finance Token е $ 345.37K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KAI е 965.33M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 357.77K.