Информация за цената за Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 42.69 24-часов нисък $ 46.24 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 59.44 Най-ниска цена $ 29.77 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) -2.37% Промяна на цената (7д) +10.36%

Цената в реално време за Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) е$43.22. През последните 24 часа KHYPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 42.69 до най-висока стойност $ 46.24, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KHYPE е $ 59.44, а най-ниската цена за всички времена е $ 29.77.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KHYPE има промяна от -0.50% за последния час, -2.37% за 24 часа и +10.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Пазарна капитализация $ 1.51B Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.51B Циркулиращо предлагане 35.32M Общо предлагане 35,321,889.24467695

Текущата пазарна капитализация на Kinetiq Staked HYPE е $ 1.51B, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KHYPE е 35.32M, като общото предлагане е 35321889.24467695. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.51B.