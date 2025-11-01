Информация за цената за Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 42.9 $ 42.9 $ 42.9 24-часов нисък $ 46.63 $ 46.63 $ 46.63 24-часов висок 24-часов нисък $ 42.9$ 42.9 $ 42.9 24-часов висок $ 46.63$ 46.63 $ 46.63 Рекорд за всички времена $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 Най-ниска цена $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 Промяна на цената (1ч) -1.87% Промяна на цената (1д) -3.32% Промяна на цената (7д) +9.58% Промяна на цената (7д) +9.58%

Цената в реално време за Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) е$42.98. През последните 24 часа VKHYPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 42.9 до най-висока стойност $ 46.63, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VKHYPE е $ 51.63, а най-ниската цена за всички времена е $ 29.62.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VKHYPE има промяна от -1.87% за последния час, -3.32% за 24 часа и +9.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Пазарна капитализация $ 395.74M$ 395.74M $ 395.74M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 395.74M$ 395.74M $ 395.74M Циркулиращо предлагане 9.12M 9.12M 9.12M Общо предлагане 9,119,384.894242007 9,119,384.894242007 9,119,384.894242007

Текущата пазарна капитализация на Kinetiq Earn Vault е $ 395.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VKHYPE е 9.12M, като общото предлагане е 9119384.894242007. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 395.74M.